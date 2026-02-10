NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Rálőttek a nagyteveli polgármesterre

Egy férfi feltehetően gázpisztollyal rontott be a polgármesteri hivatalba és tüzet nyitott Orbán Sándorra.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
  A rendőrök a férfit elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását. Magyar Péter és a Tisza helyi jelöltje, Újvári Szilvia már most politikai terméket próbálnak csinálni a tragikus esetből, ami felháborító - jelentette ki az egészségügyi államtitkár. Takács Péter arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke szerint merénylet áldozata lett a településvezető, amiért az ő képviselőjelöltjével találkozott. 

 

