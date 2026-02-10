Rálőttek a nagyteveli polgármesterre

A rendőrök a férfit elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását. Magyar Péter és a Tisza helyi jelöltje, Újvári Szilvia már most politikai terméket próbálnak csinálni a tragikus esetből, ami felháborító - jelentette ki az egészségügyi államtitkár. Takács Péter arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke szerint merénylet áldozata lett a településvezető, amiért az ő képviselőjelöltjével találkozott.