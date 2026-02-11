NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
A zsidókat és lengyeleket gyűlölő ukrán parancsnok most magyar vérre szomjazik – És Brüsszel fizeti a fegyvereit!

A zsidókat és lengyeleket gyűlölő ukrán parancsnok most magyar vérre szomjazik – És Brüsszel fizeti a fegyvereit!

A maszkok lehullottak Kijevben: Jevhen Karasz, a hírhedt C14 neonáci szervezet vezetője és az ukrán hadsereg őrnagya nyílt invázióval fenyegette meg Magyarországot. A Zelenszkij által kitüntetett parancsnok szerint a 128-as dandár "két perc alatt" lerendezné Orbán Viktort. Ez az ember, aki szerint az "atomháború jó", és aki büszkén vallja, hogy az ukránok élvezik a gyilkolást, most Budapest felé fordította tekintetét.

  • Hírek
  • 55 perce
  • Frissítve: 54 perce
Vágólapra másolva!

Egyenesen a pokol tornácáról érkezett a legújabb üzenet: Invázióval fenyegette meg Magyarországot a C14 nevű ukrán neonáci szervezet vezetője. Jevhen Karasz nem egy kocsmai hőbörgő, hanem őrnagyi rangban szolgál, és Volodimir Zelenszkij személyesen tüntette ki. A videóban, ami bejárta a világhálót, Karasz gúnyosan "kis csahosnak" nevezi a magyar miniszterelnököt, és felvázolja a rémálmot: "Most a 128-as dandár 2 perc alatt odaérhetne".

 A fenyegetés egyértelmű: ha Kijev úgy dönt, a fegyverek csöve Magyarországra fordul. Karasz filozófiája egyszerű és borzalmas: nem csak Oroszország az ellenség, hanem mindenki, aki Ukrajnával ellenséges.

 

Továbbiak a témában