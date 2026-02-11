Hideg zuhany a Tiszának: A magyarok 54%-a retteg Magyar Pétertől – Kiderült, kiben bíznak valójában!

A számok sokkolóak a baloldal számára: A századvég kutatása alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a magyarok többsége, pontosan 52 százaléka úgy látja, Orbán Viktor nem engedné háborúba sodródni az országot, sőt, ő meg tudná őrizni a békét a megkérdezettek 52 százaléka szerint. A kontraszt mellbevágó, hiszen Magyar Péter kockázatos választásnak tartja a lakosság 54 százaléka, és a Tisza Párt vezéréről csak az emberek 36 százalék feltételezi, hogy képes lenne megvédeni hazánkat.

Kiszelly Zoltán - Politikai elemzési igazgató, Századvég rámutatott a lényegre: a választók nem felejtik el, hogy a kormányfő 2015-ben a migrációra, most pedig a háborúra mondott nemet elsőként, miközben a Tisza Pártnál csak a "stratégiai hallgatás" és a bizonytalanság uralkodik.