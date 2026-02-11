Vérfürdő a hófödte hegyek között: 10 halott, 25 sebesült – A rendőrség egy közeli házban újabb holttesteket talált

nadát letaglózta a hír: sokk és gyász rázta meg Kanada nyugati részét, miután fegyveres támadás történt British Columbia egyik középiskolájában. A Tumbler Ridge-i horror mérlege tragikus: a hatóságok szerint tízen vesztették életüket, köztük a támadó is, és több mint huszonöt embert kellett kórházba szállítani.

Ez egy kegyetlen tömegmészárlás volt, ami után Mark Carney, Kanada miniszterelnöke részvétét fejezte ki. Hajós István biztonságtechnikai szakértő szerint a zárt közösségekben a belső fenyegetés a legveszélyesebb, ahol az összeomló társadalmi kontroll okozza a tragédiát.