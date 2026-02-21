Rogán Antal a Vezércikk Caféban: Elindult a kampány, a tét a nemzeti szuverenitás

A Vezércikk Café stúdiójában Rogán Antal világossá tette, hogy a hivatalosan is elindult kampány során a legfőbb veszélyt a külföldi befolyásolás kísérlete jelenti. A miniszter szerint a Tisza Párt felemelkedése nem a véletlen műve, hanem egy tudatosan felépített folyamat eredménye, ahol a nemzetközi érdekkörök magyarországi lerakata gyanánt használják az ellenzéki formációt. Ez a szuverenitás elleni támadás minden eddiginél durvább eszközökkel zajlik, hiszen a dollármilliárdok és a brüsszeli megrendelések közvetlenül a magyar választások kimenetelét akarják manipulálni.