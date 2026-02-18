Vezércikk - Alapjaiban rengeti meg Ukrajnát a magyar válaszlépés!

Betekintés a tartalomba:
- Viszontválasz - Szankcionáltuk az ukrán olajzsarolást
- Sansz - Orbán Viktor a győzelmi esélyekről beszélt
- Előzmény - Tombolva táncolt Magyar Péter mielőtt felment a drogbuliba
Vendégeink szemszögét is megismerhetik:
- Lajkó Fanni, aki szerint nehéz nem egy politikai zsarolásnak tekinteni azt, amikor az ukránok nem hajlandók a Barátság vezeték újraindítására.
- Deák Dániel, aki szerint világosan látszik, hogy az olajszállítás ügyével a választási kampányban akarnak zavart kelteni.
- Huth Gergely, aki szerint teljesen mindegy, hogy Magyar Péter mit posztol a közösségi oldalakon, amikor azt sem tudja mi volt az a fehér csík az ágya mellett.