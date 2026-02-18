NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Vezércikk - Alapjaiban rengeti meg Ukrajnát a magyar válaszlépés!

Ukrajna a kőolajjal zsarolja Magyarországot: nem indítja újra a vezetéket, míg Brüsszel a teljes orosz energia import betiltására törekszik. Összejátszanak?

  • Viszontválasz - Szankcionáltuk az ukrán olajzsarolást
  • Sansz - Orbán Viktor a győzelmi esélyekről beszélt
  • Előzmény - Tombolva táncolt Magyar Péter mielőtt felment a drogbuliba 

Vendégeink szemszögét is megismerhetik: 

  • Lajkó Fanni, aki szerint nehéz nem egy politikai zsarolásnak tekinteni azt, amikor az ukránok nem hajlandók a Barátság vezeték újraindítására.
  • Deák Dániel, aki szerint világosan látszik, hogy az olajszállítás ügyével a választási kampányban akarnak zavart kelteni.
  • Huth Gergely, aki szerint teljesen mindegy, hogy Magyar Péter mit posztol a közösségi oldalakon, amikor azt sem tudja mi volt az a fehér csík az ágya mellett.
     

 

