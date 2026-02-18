NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Döbbenet a Tiszánál: van, aki már nem látja Magyar Péterben a jövő miniszterelnökét

Megoszlik a Tisza-szimpatizánsok véleménye Magyar Péter drogos bulibotrányáról. A HírTV-nek volt, aki azt mondta, hogy a történtek ellenére is kitart Magyar Péter mellett. De egyre többen látják úgy: ha beigazolódik, hogy a politikus kábítószert fogyasztott, az akár nemzetbiztonsági kockázattal is járhat. Akadt olyan is szimpatizáns is, aki most döbbent rá, hogy Magyar Péter nem való miniszterelnöknek.

  Hírek
  2 órája
  Forrás: HírTV
Olyan Tisza szimpatizáns is van, aki szerint mérlegelni kell, és ha a drogfogyasztás bebizonyosodik, akkor Magyar Péternek vállalnia kell a felelősséget. A Tisza párt elnökének országjárásán olyan résztvevő is volt, aki úgy véli, ha Magyar Péterről kiderül, hogy mégis fogyasztott kábítószert, akkor az nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

A rendezvényen lévő érdeklődők között olyan is volt, aki egyenesen kijelentette: Magyar Péternek túl gyenge az idegrendszere, ezért nem való miniszterelnöknek.

 

