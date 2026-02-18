Döbbenet a Tiszánál: van, aki már nem látja Magyar Péterben a jövő miniszterelnökét

Olyan Tisza szimpatizáns is van, aki szerint mérlegelni kell, és ha a drogfogyasztás bebizonyosodik, akkor Magyar Péternek vállalnia kell a felelősséget. A Tisza párt elnökének országjárásán olyan résztvevő is volt, aki úgy véli, ha Magyar Péterről kiderül, hogy mégis fogyasztott kábítószert, akkor az nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

A rendezvényen lévő érdeklődők között olyan is volt, aki egyenesen kijelentette: Magyar Péternek túl gyenge az idegrendszere, ezért nem való miniszterelnöknek.