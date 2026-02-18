Döbbenet a Tiszánál: van, aki már nem látja Magyar Péterben a jövő miniszterelnökét

Megoszlik a Tisza-szimpatizánsok véleménye Magyar Péter drogos bulibotrányáról. A HírTV-nek volt, aki azt mondta, hogy a történtek ellenére is kitart Magyar Péter mellett. De egyre többen látják úgy: ha beigazolódik, hogy a politikus kábítószert fogyasztott, az akár nemzetbiztonsági kockázattal is járhat. Akadt olyan is szimpatizáns is, aki most döbbent rá, hogy Magyar Péter nem való miniszterelnöknek.
Olyan Tisza szimpatizáns is van, aki szerint mérlegelni kell, és ha a drogfogyasztás bebizonyosodik, akkor Magyar Péternek vállalnia kell a felelősséget. A Tisza párt elnökének országjárásán olyan résztvevő is volt, aki úgy véli, ha Magyar Péterről kiderül, hogy mégis fogyasztott kábítószert, akkor az nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.
A rendezvényen lévő érdeklődők között olyan is volt, aki egyenesen kijelentette: Magyar Péternek túl gyenge az idegrendszere, ezért nem való miniszterelnöknek.