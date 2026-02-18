Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
2 perc
2 perc
Vezércikk - Alapjaiban rengeti meg Ukrajnát a magyar válaszlépés!
1 perc
1 perc
Monitor - Magyarország nem hagyja magát!
1 perc
1 perc
Kis hazánk naggyá válik e stratégiailag fontos területen
1 perc
1 perc
Az eset nagy közfelháborodást okozott országszerte
1 perc
1 perc
Szenved a lakosság Kijevben a háború következményeitől
2 perc
2 perc
Készüljünk lelkileg a húsvétra!
1 perc
1 perc
Paláver - Ukrajna szabotálja az energiaellátásunkat
2 perc
2 perc
Döbbenet a Tiszánál: van, aki már nem látja Magyar Péterben a jövő miniszterelnökét
3 perc
3 perc
Új videó a tomboló Magyar Péterről és egy kérdés, ami betalál
1 perc
1 perc
Háborús pszichózis Brüsszelben: Bóka János a HírTV-ben a veszélyes uniós tervekről
1 perc
1 perc
Örök nyugalomra helyezték a pokrovszki front ötgyermekes magyar áldozatát
2 perc
2 perc
„Az ukrán pofátlanság miatt kell a magyar stratégiai készletekhez nyúlni”
HírTv
Belföld
Magyar Péter
kovács róbert
monitor
Monitor - Magyarország nem hagyja magát!
Vendég: Nagy János. Műsorvezető: M. Kovács Róbert.
Monitor
2 órája
Forrás: Hír TV
Megosztom
Vágólapra másolva!
A mai adás tartalmából:
Elég volt: amíg Ukrajna nem indítja újra Magyarország és Szlovákia felé a vezetékes olajszállítást, nem kapnak egy deci dízelterméket sem
Magyar Péter delíriuma: a Tisza bulibárója szerint meztelen nők, thai törpék és elefántok lehetnek az őt vallomásra bíró rejtélyes felvételen
Meg kéne tanulni hazudni: Ruszin-Szendi szerint most Magyarországnak semmi köze a háborúhoz, holott még ő készítette fel a hadsereget hazánk védelmére
Továbbiak a témában
2 perc
Vezércikk - Olvasunk a sorok között
Vezércikk - Alapjaiban rengeti meg Ukrajnát a magyar válaszlépés!
1 perc
Hírek
A Tisza Párt elnöke Kaposváron könyörgött egy kis figyelemért
1 perc
Hírek
Kiszólt a gödörből a luk: kéretlenül de Márki-Zay ad stratégiai tanácsokat a Tisza Pártnak