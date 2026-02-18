NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Monitor - Magyarország nem hagyja magát!

Vendég: Nagy János. Műsorvezető: M. Kovács Róbert.

A mai adás tartalmából: 

  • Elég volt: amíg Ukrajna nem indítja újra Magyarország és Szlovákia felé a vezetékes olajszállítást, nem kapnak egy deci dízelterméket sem
     
  • Magyar Péter delíriuma: a Tisza bulibárója szerint meztelen nők, thai törpék és elefántok lehetnek az őt vallomásra bíró rejtélyes felvételen
     
  • Meg kéne tanulni hazudni: Ruszin-Szendi szerint most Magyarországnak semmi köze a háborúhoz, holott még ő készítette fel a hadsereget hazánk védelmére

 

