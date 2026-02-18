Kis hazánk naggyá válik e stratégiailag fontos területen

Egy ország, amely 1946-ban radarral mérte meg a Hold távolságát, ma újra történelmet ír: magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson, 25 sikeres kísérlet, és egy tudatosan épülő nemzeti űrprogram. A HUN-REN Space Summiton kiderült: az űr többé nem távoli álom, hanem stratégiai ügy – és Magyarország készen áll belépni a 21. század űrgazdaságának élvonalába.
Van egy pillanat, amikor a múlt és a jövő összeér. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat első Space Summit konferenciáján pontosan ez történt: történelmi visszatekintés, nemzeti büszkeség és nagyon is kézzelfogható gazdasági ambíciók rajzolták ki a magyar űrprogram új fejezetét.