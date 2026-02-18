Új videó a tomboló Magyar Péterről és egy kérdés, ami betalál

Tombolva énekelt Magyar Péter és Radnai Márk a budapesti éjszakában tavaly nyáron. Az Ellenpont egy újabb felvételt és fotókat hozott nyilvánosságra Magyar Péter zűrös éjszakájáról. A videó azon a szórakozóhelyen készült, ahol Magyar Péter megkezdte a 2024. augusztus 2-áról 3-ra virradó éjszakát.

A Tisza Párt egy bulit szervezett a támogatóinak, amelyen a pártelnök is részt vett. Ezután ment el a Tisza Párt első embere abba a magánbuliba, ahol saját bevallása szerint kábítószer is volt és elcsábították.

Mindeközben frissült a Radnai Márk nevével jelzett weboldal. Az eddigi angol nyelvű: "Egyszer volt, hol nem volt" felirat és dátum mellé, most egy Magyar Pétertől idézett mondat is kikerült a felületre.



Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam.

Majd rögtön ezután megjelent egy sejtelmes kérdés: ,,BIZTOS?"