Komment - Elzárt dízelcsap Ukrajna felé

Kíméletlen válaszlépést jelentett be a kormány: hazánk lezárja a dízelcsapot Ukrajna irányába, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken. Hogyan reagált erre az ukrán fél? És: elefánt vagy thai törpe - tovább magyarázkodik Magyar Péter az újabb botrányáról. Mennyire rengeti meg az ügy a Tisza-vezér szerepét?