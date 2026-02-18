Készüljünk lelkileg a húsvétra!

A mai nappal elkezdődött a nagyböjt időszaka, amely a keresztény hagyomány szerint Jézus negyvennapos pusztai böjtjére emlékeztet. Nagyböjt eredetileg a hit elmélyítését, a lemondást és a húsvétra való lelki felkészülést szolgálta – ilyenkor tilos volt a húsfogyasztás, a vigasság és még a lakodalmak tartása is. Ma már kevesebben követik vallási okokból, ugyanakkor egyre többen választják a böjtöt testi megtisztulás vagy egészségtudatos életmód részeként.