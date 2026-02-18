Szenved a lakosság Kijevben a háború következményeitől

Miközben a háború negyedik telét éli Ukrajna, a frontvonalaktól távolabb élők mindennapjai sem könnyebbek. Az orosz támadások az energetikai infrastruktúrát sem kímélik, így százezrek maradnak fűtés és áram nélkül a fagyos hidegben.
Kijev egyik lakónegyedében most kazah önkéntesek próbálnak enyhíteni a szenvedésen: szabadtéri konyhát állítottak fel, és meleg ételt osztanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A forró ebéd azonban nemcsak az éhséget csillapítja — hanem azt az érzést is, hogy nincsenek egyedül.