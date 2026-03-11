30 milliárdnyi dollár, euró és arany? Súlyos kérdéseket vetett fel Kovács Zoltán

Minél hamarabb ki kell vizsgálni hogy miért és hová szállítottak gyanús körülmények között 30 milliárd forintnyi dollárt, eurót és aranyat - fogalmazott a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az Igazság Órájában.

Kovács Zoltán szerint az elmúlt másfél évben többször is nyilatkozott Magyar Péter, hogy mennyibe kerül a kampánya, ezt többször is húszmilliárd forintban határozta meg.

Szerinte érdekes összefüggés, hogy az ukrán aranykonvoj esetében is körülbelül ilyen összegről beszélhetünk.

45 millió dollárt, 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat foglalt le a NAV. A TEK emberei múlt hét csütörtökön csaptak le két pénzszállító autóra az M0-ás egyik pihenőjében.

A konvoj Ausztriából tartott Magyarországon keresztül Ukrajnába, 7 ukrán állampolgárral, köztük egy volt titkosszolgálati tábornokkal. A NAV pénzmosás gyanújával indított nyomozást.