Erdogan: Az iráni konfliktus nem akadályozhatja az ukrajnai békefolyamatot

1 nap alatt 48-szor csaptak össze az orosz és az ukrán erők; Videóban büszkélkedtek a britek egy szigorúan titkos ukrajnai katonai objektummal, botrány lett belőle.

Olekszij Anton, az Oeconomus elemzője, Robert C. Castel a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője és Vasa László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, főtanácsadója voltak a vendégeink.

Főbb témák:

Ukjrajna megsemmisített egy gyárat Brjanszkban, Oroszországban, Storm Shadow rakétákkal



A Bloomberg szerint Ukrajna légvédelme tovább gyengülhet, mivel az Iránnal folytatott háború kimeríti a Patriot rakéták világszintű készleteit



Erdogan szerint haladéktalanul folytatni kell a tárgyalásokat és begyógyítani Ukrajna sebeit