Az Edda frontembere megmondta a tutit a háborúpártiaknak

A friss Kossuth-díjas rocklegenda, Pataky Attila is a Békemenet első soraiban vonult a Nemzeti Ünnepen. Az Edda frontembere a Hír TV-nek adott exkluzív nyilatkozatában a szeretet, az összefogás és a béke megkérdőjelezhetetlen fontosságáról beszélt. A legendás énekes szerint a százezres tömeg puszta jelenléte a legerősebb üzenet a nagyvilágnak: a magyarok összetartását semmilyen erő nem törheti meg.
A Margit hídon hömpölygő tömegben Pataky Attila nyilatkozott a Hír TV stábjának. Amikor a legendás Edda frontembere nyilatkozott, azonnal érezhető volt az a hatalmas energia, amit a Békemenet résztvevői sugároznak. Az Edda frontembere szerint a viharos világpolitikai helyzetben a béke és a szeretet maradt a legerősebb pajzsunk. Kiemelte: ez a több százezres, mosolygó felvonulás sokkal több egy megemlékezésnél, ez egy kőkemény kiállás a hazánk mellett.