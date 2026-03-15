Az Edda frontembere megmondta a tutit a háborúpártiaknak

A Margit hídon hömpölygő tömegben Pataky Attila nyilatkozott a Hír TV stábjának. Amikor a legendás Edda frontembere nyilatkozott, azonnal érezhető volt az a hatalmas energia, amit a Békemenet résztvevői sugároznak. Az Edda frontembere szerint a viharos világpolitikai helyzetben a béke és a szeretet maradt a legerősebb pajzsunk. Kiemelte: ez a több százezres, mosolygó felvonulás sokkal több egy megemlékezésnél, ez egy kőkemény kiállás a hazánk mellett.