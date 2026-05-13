Megkezdődött a Jókai utcai házomlás pere, a vádlottak tagadják a bűnösségüket

A Jókai utcai házomlás ügyében elindult büntetőper felkavarta a kedélyeket. A tragédiában lebénult Tóth Nikolett, az Operettszínház balerinája a bíróságon nézte végig a vádlottak magyarázkodását. Bár letöltendő fogházbüntetést kért az ügyész, az építtetők mindent tagadnak.

A maradandó fogyatékosságot okozó gondatlanság vádja ellenére a felelősség hárítása az időjárásra felháborító. A kerekesszékbe kényszerült művésznő szerint az emberség hiányát mutatja a cinikus védekezés.