Megkezdődött a Jókai utcai házomlás pere, a vádlottak tagadják a bűnösségüket

Megkezdődött a Jókai utcai házomlás pere. A balesetben lebénult Tóth Nikolett végignézte, ahogy a vádlottak tagadják a bűnösségüket a bíróságon.
A Jókai utcai házomlás ügyében elindult büntetőper felkavarta a kedélyeket. A tragédiában lebénult Tóth Nikolett, az Operettszínház balerinája a bíróságon nézte végig a vádlottak magyarázkodását. Bár letöltendő fogházbüntetést kért az ügyész, az építtetők mindent tagadnak.
A maradandó fogyatékosságot okozó gondatlanság vádja ellenére a felelősség hárítása az időjárásra felháborító. A kerekesszékbe kényszerült művésznő szerint az emberség hiányát mutatja a cinikus védekezés.