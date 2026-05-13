Még fellebbezni is volt képe annak a szörnyetegnek, aki hidegvérrel ölt?

A fonói ámokfutó kegyelmet nem érdemel. A Kaposvári Törvényszék ítélete alapján O. Tamás tényleges életfogytiglan büntetést kapott. A kettős gyilkosság áldozataival különös kegyetlenséggel végzett, miután kábítószer hatása alatt hallucinált. Egy drogvezérelt szörnyetegnek egyszerűen nincs bocsánat.

A társadalom joggal várja el, hogy az ilyen ragadozók soha többé ne lássák meg a napvilágot, és a rácsok mögött fejezzék be nyomorúságos életüket.