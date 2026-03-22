Az ukrán megfigyelőkről és a kamuadatokról a Paláverben

A műsorban megszólaló szimpatizánsok éles kritikával illették a Tisza Párt elnökének állításait, nárciisztikusnak és sértettnek nevezve a politikust. A beszélgetés során különös hangsúlyt kapott a nemzeti szuverenitás védelme, miközben a betelefonálók ironikusan „szívesen látott vendégnek” nevezték az ukrán megfigyelőket, mondván, nálunk úgyis minden rendben van. A stúdióba érkező hívások egyfajta közösségi mozgósításként is szolgáltak: a hallgatók egymást figyelmeztették az érvényes szavazás szabályaira, miközben a kétharmadot már „unalmasnak” nevezve, optimistán egyenesen négyötödös győzelemről és a kormánypárti politikusok iránti töretlen bizalomról vallottak. Végezetül a résztvevők egyetértettek abban, hogy a választás tétje nem kevesebb, mint a béke megőrzése és az ország stabilitása a nemzetközi politikai porondon.