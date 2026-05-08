200 éves a Herendi Porcelánmanufaktúra

Kétszáz évvel ezelőtt indult útjára a magyar kézművesség egyik legfényesebb sikertörténete, a Herendi Porcelánmanufaktúra, amely mára a világelső luxusmárkák közé emelkedett. A jubileum alkalmából a fertődi Esterházy-kastély ad otthont egy különleges tárlatnak, ahol a látogatók megelevenedve láthatják a manufaktúra és a magyar arisztokrácia összefonódó történetét.
A kiállításon a több mint 850 titkos receptúra alapján kevert szín és a 64 milliónyi variációban létező alkotások mellett olyan ikonikus darabok is helyet kaptak, mint a Viktória királynő, Sissi vagy éppen az Esterházy család nevét viselő minták.