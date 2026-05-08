Szigorú, de hatékony az elmúlt évek drogpolitikája

A tavaly szigorított drogtörvény már nemcsak az új típusú dizájner drogok követését teszi lehetővé, hanem súlyos gazdasági csapást is mér a dealerekre a bűnös vagyon elkobzásával és a kitiltási szabályokkal.

  • Radar
  • 1 órája
  • Forrás: Hír TV
A Drogkutató Intézet jelentése szerint a magyar társadalom 85 százaléka támogatja ezt a szigorú irányt, miközben a nemzetközi példák – Németországtól Kanadáig – arra figyelmeztetnek: a legalizáció nem szünteti meg a fekete piacot, ellenben drasztikus egészségügyi kockázatokkal és a közúti balesetek számának növekedésével jár.
 

