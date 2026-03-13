Deutsch Tamás szerint ezért nem lehet Magyarországot megzsarolni

Deutsch Tamás: "A két nap múlva esedékes minden idők legnagyobb békemenete minden idők legfontosabb békemenete lesz. Megfogjuk mutatni mi jó akaratú, békeszerető magyarok, hogy nem lehet Magyarországot zsarolni, nem lehet sem Brüsszelből zsarolni Magyarországot és nem lehet Magyarországot Kijevből sem zsarolni, ez csak a harci kedvünket, a saját utunk, a saját döntésünk megvédésével kapcsolatos energiáinkat gyarapítja."