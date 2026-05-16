Harsány - Mbappé, a madridi közellenség: kétmillió szurkolónál telt be a pohár

A beszélgetés fókuszába a Real Madrid világsztárja, Kylian Mbappé került, akinek szardíniai luxusnyaralása kiverte a biztosítékot a madridi drukkereknél. Miközben a szurkolók szerint a sérült játékosnak a rehabilitációra vagy a csapat mellett a lelátón kellene koncentrálnia, már több mint kétmillióan írták alá az eltávolítását követelő petíciót. A stúdióban parázs vita alakult ki: vajon joga van-e egy profi sportolónak a „civil” élethez és a kikapcsolódáshoz, vagy a csillagászati fizetés mellé teljes és megkérdőjelezhetetlen áldozatvállalás jár? A vendégek saját élményeiken keresztül keresték a választ arra, hol végződik az ikonok felelőssége, és hol kezdődik az emberi gyarlóság, legyen szó egy fesztiválon elszívott cigarettáról vagy egy titokban kért sajtburgerről.