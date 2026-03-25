Donald Trump nyíltan kiállt Orbán Viktor újraválasztása mellett

A politikai elemzők szerint ez a fajta nyílt kiállás nem csupán udvariassági gesztus, hanem egy komoly stratégiai partnerség bizonyítéka. Trump és Orbán kapcsolata az elmúlt években túlnőtt a diplomáciai protokollon. A közös értékrend és a szuverenitás melletti elköteleződés olyan hidat épített Budapest és Washington (vagy legalábbis a republikánus bázis) közé, amelyre kevés példa volt a történelemben. Trump kijelentése világos jelzés: a globális konzervatív erők Magyarországra referenciapontként tekintenek.