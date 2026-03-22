Durva brüsszeli beavatkozás és globalista nyomás: László András értékelése a CPAC Hungary-n

„Brüsszel egyértelműen kormányváltást és egy engedelmes bábkormányt akar Magyarországon, amelyben a Tisza Pártot látják partnernek” – jelentette ki László András EP-képviselő a CPAC Hungary 2026 helyszínén. A politikus a HírTV-nek adott interjújában hangsúlyozta: a nemzetközi jobboldal számára Magyarország ma már az ellenállás szimbóluma, amely bebizonyította, hogy a demokratikus felhatalmazással a hátunk mögött sikeresen fel lehet venni a harcot a globalista törekvésekkel, a gender-ideológiával és a tömeges bevándorlással szemben.