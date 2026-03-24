Elárvult oroszlánkölyköket hagyott volna sorsukra a Nyíregyházi Állatkert igazgatója, aki egyben a Tisza párt helyi jelöltje is. A Célpont birtokába jutott hangfelvételen arról beszél, hogy jobb lett volna hagyni elpusztulni a kölyköket. A magyarországi állatvédők felháborodtak Gajdos László kijelentésén. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetője hangsúlyozta: az embernek kötelessége jól bánni azokkal az állatokkal, amelyeket természetes élőhelyükről kiemelt.