Erőszakosan nyilvánultak meg az ellentüntetők Törökszentmiklóson

Agresszíven lépett fel a Mandiner újságírójával szemben egy ellentüntető Törökszentmiklóson, előbb káromkodva megpróbálta elküldeni a helyszínről, majd meg is ütötte.

A Tisza-szimpatizánsok agresszíven reagáltak stábunk kérdéseire is, amikor Radnai Márk drogbotrányáról kérdeztük őket, Magyar Péter egyik támogatója pedig botránya ellenére is kiáll a Tisza Párt alelnöke mellett. De olyanok is voltak, akik trágár szavakkal illették stábunkat, amikor kérdéseket szerettünk volna feltenni. Korábban a szimpatizánsok úgy nyilatkoztak, hogy egy lejárató kampányról van szó, mások pedig azzal mentegették Radnait, hogy azóta felnőtt a feladatához, és már nem él kábítószerekkel.