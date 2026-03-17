Elvek elvek hátán, józan ész meg a láthatáron sem: Brüsszel nem enged a huszonegyből

Amíg az Egyesült Államok ideiglenesen feloldotta az orosz olajembargót, a globális olajválság miatt addig Brüsszel nem tágít az olcsó energiahordozók importjának teljes felszámolásától.
Az energiaügyi biztos azt hangoztatta: a jövőben egyetlenegy orosz olajmolekulát sem fog beengedni Brüsszel. A dán biztos megerősítette azt is, az Európai Bizottság dolgozik azon, hogy a mentességet kapott országokra, Magyarországra és Szlovákiára is vonatkozzon az orosz energiastop.
