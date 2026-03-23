Európai konzervatív vezetők álltak ki Orbán Viktor mellett

A budapesti Patrióta Nagygyűlés pódiumán az európai nemzeti elkötelezettség legfontosabb arcai sorakoztak fel. Matteo Salvini és Marine Le Pen egyaránt hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor bátorsága példaértékű a kontinens számára. A felszólalók szerint a nemzeti szuverenitás visszaszerzése az egyetlen út, amellyel a brüsszeli bürokratikus rendszer lebontható. A megőrizni kívánt keresztény értékek védelme a tét, amit a sorsdöntő áprilisi választás hivatott véglegessé tenni.

