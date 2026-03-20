Focimeccsen készült botrányos fotó kavart vihart a Tisza Párt körül

A Tisza pártban csak azok a kritériumok vannak, hogy nagyon szeressék Ukrajnát és Brüsszelt és hogy leváltsák a nemzeti kormányt. - mondta a Fidesz budapesti elnöke.

Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt sajtófőnökének az ügyére reagált, ahol Tárkányi Zsolt egy focimeccsen náci karlendítéssel látható egy fényképen. Magyar Péter tagadja, hogy egy szélsőjobboldali megnyilvánulásról lenne szó, az ellenzéki párt szavazói azonban más véleményen vannak.

A Tisza Párt támogatói szerint sincs rendben az, hogy Tárkányi Zsoltról napvilágot látott egy fotó, amin a párt sajtófőnöke egy debreceni focimeccsen látható, egy nehezen félreérthető karlendítéssel.

A Magyar Péteréket egyébként általában segítő, baloldali sajtó sem tud szó nélkül elmenni a botrány mellett. A Partizán youtube csatorna első embere szerint is legalább problémás a Tisza debreceni képviselőjelöltjének az ügye.