Látványos jelenet a minisztériumnál: menekült a kérdések elől Kármán András

Filmbe illő menekülést mutatott be Magyar Péter minisztere, amikor a Hír TV a 480 forintos üzemanyagár ígéretükre akarta emlékeztetni.

Kármán András először az autójába bújt a riporterünk elől, majd egy szó nélkül berohant a Minisztériumba.

Még a kampányban követelt 480 Ft-os üzemanyagárat a Magyar Péter. Akkor az Orbán-kormányon gúnyolódva azt hangoztatta: nem nagy dolog erre a mértékre mérsékelni az árat, csak akarni kell.

Az első kormányülésen azonban kiderült a hangzatos kampányszlogeneket a gyakorlatba már nem nagyon akarja átültetni a Tisza kabinet. Magyar Péter ugyanis ingerülten reagált, amikor korábbi követelésére emlékeztették.

Magyar Péter azt védett üzemanyagárat tartja meg, amit az általa kritizált Orbán-kormány vezetett be. Így tankolhatnak továbbra is az autósok 595 Ft-ért benzint és 615 Ft-ért gázolajat.