Földgázblokáddal is támadnak az ukránok! Deutsch Tamás kőkeményen kiosztotta Kijevet

A Békemenet gyülekezőjén adott exkluzív interjút a Hír TV-nek Deutsch Tamás. Az EP-képviselő kíméletlen őszinteséggel beszélt az Orbán Viktort érő ukrán fenyegetésekről és Kijev nyílt választási beavatkozásáról. Szerinte Zelenszkijék egy engedelmes bábkormányt akarnak a hatalomba segíteni az olaj- és gázblokádokkal, de a magyarok nem engednek a brüsszeli és kijevi zsarolásnak.
A Békemenet sűrűjéből jelentkezett Deutsch Tamás, aki kőkeményen reagált az ukránok elnökétől érkező fenyegetésekre. Az EP-képviselő szerint ez a felháborító viselkedés a politikai banditizmus mintapéldánya. Kijev célja ugyanis nyíltan beavatkozni egy európai uniós tagország választási kampányába. Ezt az olajblokád mellett már földgázellátást érintő támadásokkal is fokozzák. A mesterséges káosszal Magyar Péter és a Tisza Párt szekerét tolják, hogy egy ukrán érdekeket kiszolgáló bábkormány alakuljon hazánkban. A százezres tömeg azonban világos üzenetet küldött Brüsszelnek és Zelenszkijnek. Mi egy nyakas kuruc nemzet vagyunk, akik a saját útjukat járják, és a zsarolások ellenére is maguk döntenek a sorsukról.