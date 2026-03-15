Földgázblokáddal is támadnak az ukránok! Deutsch Tamás kőkeményen kiosztotta Kijevet

A Békemenet sűrűjéből jelentkezett Deutsch Tamás, aki kőkeményen reagált az ukránok elnökétől érkező fenyegetésekre. Az EP-képviselő szerint ez a felháborító viselkedés a politikai banditizmus mintapéldánya. Kijev célja ugyanis nyíltan beavatkozni egy európai uniós tagország választási kampányába. Ezt az olajblokád mellett már földgázellátást érintő támadásokkal is fokozzák. A mesterséges káosszal Magyar Péter és a Tisza Párt szekerét tolják, hogy egy ukrán érdekeket kiszolgáló bábkormány alakuljon hazánkban. A százezres tömeg azonban világos üzenetet küldött Brüsszelnek és Zelenszkijnek. Mi egy nyakas kuruc nemzet vagyunk, akik a saját útjukat járják, és a zsarolások ellenére is maguk döntenek a sorsukról.