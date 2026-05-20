Lövöldözés egy mecsetnél, öten meghaltak

Két tizenéves fegyveres lelőtt három férfit. Nem sokkal később a hatóságok egy közeli utcában, egy autóban találták meg a feltételezett elkövetők holttestét. A 17 és 18 éves fiatalok feltehetően öngyilkosok lettek. A rendőrség egyelőre vizsgálja a támadás indítékát. A mecset iskolájában a lövöldözés idején több gyermek tartózkodott. A hatóságok közlése szerint mindenkit azonosítottak, és valamennyien biztonságban vannak.