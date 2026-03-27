A Tisza Párt megszüntetné a rezsicsökkentést és az árrésstopot

Magyar Péter gazdasági szakembere, a Schell-től igazolt Kapitány István azonnal egyértelművé tette, hogy ha kormányt alakíthat a Tisza Párt, az olcsó orosz energiahordozóknak búcsút fognak inteni. Most pedig azt is elárulta, hogy a lakosság terhein enyhítő kormányzati intézkedések sem maradnak érvényben.

Reagált a tiszás jelölt megnyilvánulására a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba rámutatott, hogy a magyarok pénzének nem mások háborújában, hanem Magyarországon a helye, és nem multiknál, hanem a családoknál. Hangsúlyozta, hogy a Tisza folyamatosan tagadja, hogy megszorításokra készülnének, de saját embereik buktatják le őket. Dömötör Csaba elmondta, hogy a kormány gazdaságpolitikája nem is állhatna távolabb Kapitány István tervétől. A Magyar Kormány ugyanis elkötelezett amellett, hogy megvédje a magyar embereket a világban tomboló energiaválságtól és háborúktól.