Kétszer ment vissza ugyanoda a rabló testvérpár

Két hajnal, ugyanaz a kassza, és ugyanaz a fegyvernek látszó tárgy. A dohánybolt rablás műfajában szinte páratlan az a vakmerőség, amivel a csepeli testvérpár huszonnégy órán belül kétszer is tiszteletét tette a Szent István úti üzletnél. A BRFK nyomozói azonban résen voltak: a harmadik nap hajnalán, a Bűnügyi Bevetési Osztály segítségével már kattant is a bilincs a fiatalok csuklóján. A fegyveres rablás Csepelen szerencsére személyi sérülés nélkül zárult, bár az eladó lelki békéjét alaposan megviselték a történtek.