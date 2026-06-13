Kemény kritikát kapott a Tisza-kormány a migrációs paktum miatt

Új időszámítás kezdődik a Fideszben: a párt tisztújító kongresszusán a helyi szervezetek megerősítését és az ellenzéki szerepvállalásra való felkészülést jelölték meg fő feladatként. László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Budapest Kongresszusi Központból nyilatkozva élesen bírálta a Tisza-kormányt, amely szerinte máris megszegte ígéreteit, és meghátrál a tegnap életbe lépett uniós migrációs paktum kérdésében. A politikus hangsúlyozta: a Fidesz ellenzékből is elszántan védeni fogja az elmúlt 16 év családbarát és szuverenitásvédő intézkedéseit, valamint a jogi határzárat.