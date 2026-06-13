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Kemény kritikát kapott a Tisza-kormány a migrációs paktum miatt

A Fidesz európai parlamenti képviselője nyilatkozott a Hír TV-nek.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: Hír TV
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Új időszámítás kezdődik a Fideszben: a párt tisztújító kongresszusán a helyi szervezetek megerősítését és az ellenzéki szerepvállalásra való felkészülést jelölték meg fő feladatként. László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Budapest Kongresszusi Központból nyilatkozva élesen bírálta a Tisza-kormányt, amely szerinte máris megszegte ígéreteit, és meghátrál a tegnap életbe lépett uniós migrációs paktum kérdésében. A politikus hangsúlyozta: a Fidesz ellenzékből is elszántan védeni fogja az elmúlt 16 év családbarát és szuverenitásvédő intézkedéseit, valamint a jogi határzárat.

 

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