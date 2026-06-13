Fidesz-kongresszus – Küldöttek felszólalásai

Zsigó Róbert képviselő emlékeztetett, hogy Magyar Péterék leállítják a mohácsi Duna-híd építését. Ez nem csak a baranyai, hanem a bácsi részt is érinti. Azt mondta, hogy az értékelés után talpra kell állni és ellenzékből is építkezni kell. Ha a magyarok megtapasztalják, hogy a Tisza Párt átverte őket, fontos, hogy legyen kihez fordulni.
Szűcs Gábor képviselő kiemelte, hogy nem először van a közösség nehéz helyzetben. Mint jelezte, a vereséget elfogadták, de ez nem jelenthet feladást, mivel nem egyetlen kampányra szerveződtek. Szerinte a Tisza Párt benne ragadt a kampányban, és még mindig úgy viselkednek, mintha a Fidesz lenne kormányon.
Nagy Csaba, a Baranya megyei választmány elnöke arról beszélt, hogy érdemi párbeszédre és visszajelzésre van szükség. Minden tagot partnerként kell kezelni, szerinte erre alkalmas a párt új alapszabálya. Azt mondta, 120 éve küzdenek az új mohácsi Duna-hídért, a kormányváltás után pár nappal azonban már küzdeni kell a korábbi döntésért.
Schalpha Anett komlói küldött arra kérte a következő elnökséget, hogy az olyan városokra, amelyek elhelyezkedésük vagy lakosságszámuk miatt fontos szerepet töltenek be egy régióban, komolyabb szerepet töltsenek be, mint ahogy eddig volt. Szerinte ezek a települések lehetnek az újjászerveződés pillérei.
Cziczeri Noémi Katalin békés vármegyei főszószóló elmondta, hogy ki kell állni a nemzeti a közösség és Magyarország mellett, mert a világ körülöttünk egyre bizonytalanabb. Hiszi, hogy egy szabad országban senkinek nem kell félnie attól, hogy kimondja azt, amiben hisz.
Gál Kinga európai parlamenti képviselő felszólalásában tudatta, hogy a patrióták szeretettel és aggodalommal figyelik Európa egyik legszervezetteb és legnagyobb pártjának sorsát, mint jelezte, most erőt meríthetnek kitartásukból. Megjegyezte, hogy győzött egy képmutató politikai erő, amely nem tud vagy nem akar egyenesen beszélni, így azt sem tudni, mit vállalt a migrációs paktum végrehajtásából.
Nagy Mónika Ágnes sátoraljaújhelyi küldött elmondta, hogy nagyon sokat kell dolgozni, de hiszi, hogy újra meghatározó közössége lesznek Magyarországnak.
Hidvéghi Balázs képviselő arról beszélt, megbocsáthatatlan volt, hogy két korábbi sztárpolitikus ekkorát hibázott a kegyelmi ügyben. Azt is mondta, elveszítették az értelmiséget, nélkülük pedig nem lehet nyerni. Úgy fogalmazott, Magyar Péter ugyanaz a bántalmazó a politikájában, mint a magánéletében. Szerinte megoldást kell találni erre az új helyzetre, meg kell védeni Orbán Viktor kivételes politikai teljesítményét. Ehhez meg kell találni a megfelelő stílust és a megfelelő szereplőket.
Jankovich Tibor, a Fidesz X. kerületi küldötte kiemelt még négy pontot a kormányfő által elmondottak mellé a vereség okairól. Úgy véli, ahhoz, hogy a Fidesz visszaszerezze a 40 év alatti szavazókat, komoly változásra lesz szükség.
Steinner-Isky Annamária azt mondta, hogy jobb életérzést kell fellobbantanunk: élményt és életérzést. Szerinte mozgalmi erőre lesz szükség, mentális védvonal létrehozására szólított fel, hogy vissza tudják hódítani az emberek szívét.
Révész Máriusz, Budapest X. kerületének a küldöttje elmondta, hogy morálisan sok hibát vétettek. Szerinte, ha ezekkel a hibákkal nem néznek szembe, akkor a Fidesznek nem lesz megújulása. Mint jelezte, elvesztették a keresztény középosztályt, főleg annak a fiatalabb részét. Ezeket az embereket csak úgy lehet visszaszerezni, ha morálisan rendezzük a sorainkat – tette hozzá.
Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz elnöke leszögezte, hogy beleállnak azokba a csatákba, amikkel megvédik az elmúlt 16 évüket, amire szerinte büszkének kell lenniük. Jobboldali vagyok, fideszes vagyok, és az is maradok – húzta alá. Rögzítette, hogy a szövetségnek csak egy elnöke lehet, ez pedig Orbán Viktor.
Kovács Balázs VI. kerületi küldött elmondta, hogy a választást követően közel 50 ember lépett be a helyi szervezetbe. Kicsit több, mint amennyien a Tisza Pártban vannak – tette hozzá.
Gyopáros Alpár képviselő arról beszélt, hogy a vereség utáni őszinteség a megújulás első lépése. Azt mondta, az elmúlt két hónapban nem ült otthon ölbe tett kézzel, több emberrel beszélgetett a régiójában. A rendületlen hit lepte meg legjobban: olyanok is megkeresték, akikkel régóta nem találkozott. Azt mondta, egy választást el lehet veszíteni, de egy erős közösséget nem. Fájó pofont kaptak április 12-én, de fel kell állni, a pofon figyelmeztetés volt, és egyben lehetőség is.
Czirbus Gábor, a makói Fidesz elnöke arra is kitért, hogy a korábbi eredményeikről is kell beszélniük, de meg kell hallgatni az embereket, és hétköznapi ügyekért dolgozzanak. Nem spórolhatják meg az új szavazók megszólítását, de azokat is vissza kell szerezni, akik elpártoltak tőlük.
Szarka Attila, a csongrád-csanád vármegyei Árpádhalomról arra kérte az elnökséget, hogy hallgassák meg a vidéki, nagy tapasztalattal rendelkező politikusokat.
Molnár Krisztián, Fejér vármegye közgyűlési elnöke kiemelte a választási vereség kapcsán az online tér fontosságát, ami az összes többi hibával összefüggésben van. Szerinte az ellenfél sokkal kisebb erőbefektetéssel vitte el az embereket szavazni. Az alapszabály módosítása kapcsán megjegyezte, hogy a helyi beszélgetések elmaradtak és az olyan üzenetek közvetítése az országos elnökség irányába, amivel eredményesebbek lehettek volna.
Faber Kristóf győri küldött szerint történelmi felelősségük van, hogy úgy szervezzék újjá a közösségüket, hogy azt a felelősséget teljesíteni tudják, amivel most meg kell birkózniuk.
Görög Attila téglási küldött elmondta, hogy a helyi szervezetek szeretnék, ha nagyobb beleszólásuk lenne abba, ki az országgyűlési képviselőjelölt. Szerinte a Fidesznek nem csak kifelé kell jobban kommunikálnia, hanem befelé is jobban kell hallania. Felvetette egy Fidesz-applikáció ötletét, amelyen keresztül a párttagok javaslatokat tehetnek.
Tuza Gábor, Sirok polgármestere arról beszélt, hogy többet kell kommunikálniuk egymással és az emberekkel is. Korábban úgy tervezte, hogy lemond, de megerősítették abban, hogy nem szabad.
Bóka János kifejtette, ő a Fidesztől tanulta meg, hogy van, ami több és nagyobb nálunk, ő ebben a politikai közösségben otthonra lelt. Az elkövetkező években szerinte segítenie kell otthonra találni a politikai közösségükben azoknak is, akik most nincsenek velük, vagy talán soha sem voltak.
Hubai Imre alelnökjelölt úgy fogalmazott, hogy a választók világos üzenetet küldtek, és ideje szembenézni a valósággal. Ezzel a lehetőséget is megadták a megújuláshoz. Szerinte az embereknek szüksége van a patriótákra, a nemzet képviselete ezen alapértékek nélkül elképzelhetetlen. Azt mondta, hogy a mai naptól új irányt várnak: ez a jövőkép pedig világos és közérthető kell, hogy legyen.
Czuczor Gergely budaörsi küldött reményét fejezte ki, hogy a következő választáson ismét sikerre vihetik a polgári értékrendet. Közös reményük az is, hogy a következő évek nem érnek fel egy újabb tatárjárással. Szerinte a vereség ellenére is van okuk büszkének lenni, példaként említve a családtámogatásokat, a rezsivédelmet, vagy az egyelőre migránsmentes városokat és falvakat.
Tóth Gábor bagi küldött elmondta, hogy csak előrefelé szabad gondolkodniuk. Majd jelezte, hogy szeptemberben átadják azt a galgamenti ipari parkot, aminek az alapjait még ők rakták le.
Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere megjegyezte, hogy az őszinte szembenézés a legfontosabb, amivel tartoznak maguknak és a szavazóiknak. Szerinte képes megújulni a Fidesz, és meg is kell újulnia. Olyan példát kell mutatni, ami nem csupán szavakban, hanem tettekben mérhető.
Szécsi Bálint arról beszélt, szeretnének részt venni a közösség formálásában, a megújulás folyamatának. Örömét fejezte ki, hogy megszűnik a választókerületi rendszer.
Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere arról beszélt, érdemes megvizsgálni, mi van az alapokkal, szerinte az a hazaszeretetünk és a patriotizmusunk. Fontosnak véli, hogy kommunikáljunk egymással: nem csak közölni kell, meg kell hallgatni a kritikákat is. Kötelességének érzi, hogy kiálljanak a városaikért, ezért szövetségre hívja a polgármestereket.
Cseke István, Tolna vármegye közgyűlési képviselője arról beszélt, ha Brüsszel rosszul kormányoz, Magyarország a tagállamok között lesz ennek elszenvedője. Az egymásra mutogatást nem tartja helyesnek. Úgy véli, aki hibázott, annak nem biztos, hogy nincs helye a közösségben. A politikai közösség újjászületése nem lesz fájdalommentes, mert a hatalom el akarja törölni őket a föld színéről. Úgy véli, teret kell engedni a tehetséges, még ismeretlen tagjaiknak.
Dudás Zsolt gazdálkodó, politikai influenszer szerint mindenkit csapásként ért a választási vereség. Felidézte, hogy a 2002-es vereség után lépett be a pártba, mert úgy érezte, hogy neki is hozzá kell tenni a részét, most pedig azt érzi, hogy még többet kell tennie. Mint jelezte, van okuk büszkének lenniük arra a fejlődésre, amit helyben, Vas vármegyében tapasztalt. De országszerte is azért dolgoztak, hogy minden magyar nyerjen a kormányzáson.
Lasztovicza Máté veszprém vármegyei küldött elmondta, hogy helyben azt tapasztalta, hogy erősek és elkötelezettek a polgári oldal megújítása iránt. Megfogalmazták, hogy az építő jellegű vitának helye kell, hogy legyen a közösségükben. Emellett nagyobb teret kell adni a helyi és alulról jövő kezdeményezéseknek.
Navracsics Tibor arról beszélt, hogy emberséges Magyarországot ígértek, de embertelen Magyarországot kaptunk. Fékek és ellensúlyok rendszerét ígérték, féktelenséget kaptunk Magyar Péteréktől. A közszférában dolgozókat pedig megalázzák, a politikus szerint őket meg kell védeni.
Czunyiné Bertalan Judit elmondta: ahhoz, hogy újra erőre kapjunk, először tudnunk kell azt is, hogy képesek vagyunk egymást és magunkat is megvédeni. A Fidesz által létrehozott Védvonal vezetője szerint a hergelés, uszítás és bosszúvágy vezérelte kormányzás a mindennapjainkba hozta a gyűlöletet. Úgy véli, ezek a legrosszabb diktatúrák eszközei.
Harrach Péter, a KDNP politikusa szerint ki kell mondani, hogy a keresztény emberképben nincs helye annak a mindenhol tapasztalható gyűlöletnek, ami körülvesz bennünket. A politikus szerint ha az ember biztos alapokon áll, akkor ugyanaz marad a siker és kudarc alatt is.
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint mostanra már elég volt abból, hogy a saját politikai közösségükben durvábbnál durvább dolgokat mondanak a Fideszről. Majd megjegyezte, hogy a Fidesz selejtjéből lett a Tisza Párt elitje. Az önmarcangolás véletlenül sem önvizsgálat – jegyezte meg a politikus, majd hozzátette: most a közösségépítés ideje van, és hogy erőt adjanak egymásnak.
Stumpf István kiemelte, hogy a vereség súlyos következményekkel jár. Sokan küszködnek komoly egzisztenciális problémákkal az állásuk elvesztése miatt. Arra kérte a nemzeti tőkésosztályt, hogy segítsék ezeket az embereket. A politikus szerint nem csupán csatát, hanem fontos ütközetet veszítettek. A kampány súlyosan kontraproduktív volt, leszűkült egybites üzenetekre, és kiéleződött a párton belül egyfajta generációs feszültség is.