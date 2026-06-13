Fidesz-kongresszus – Küldöttek felszólalásai

Zsigó Róbert képviselő emlékeztetett, hogy Magyar Péterék leállítják a mohácsi Duna-híd építését. Ez nem csak a baranyai, hanem a bácsi részt is érinti. Azt mondta, hogy az értékelés után talpra kell állni és ellenzékből is építkezni kell. Ha a magyarok megtapasztalják, hogy a Tisza Párt átverte őket, fontos, hogy legyen kihez fordulni.

Szűcs Gábor képviselő kiemelte, hogy nem először van a közösség nehéz helyzetben. Mint jelezte, a vereséget elfogadták, de ez nem jelenthet feladást, mivel nem egyetlen kampányra szerveződtek. Szerinte a Tisza Párt benne ragadt a kampányban, és még mindig úgy viselkednek, mintha a Fidesz lenne kormányon.

Nagy Csaba, a Baranya megyei választmány elnöke arról beszélt, hogy érdemi párbeszédre és visszajelzésre van szükség. Minden tagot partnerként kell kezelni, szerinte erre alkalmas a párt új alapszabálya. Azt mondta, 120 éve küzdenek az új mohácsi Duna-hídért, a kormányváltás után pár nappal azonban már küzdeni kell a korábbi döntésért.

Schalpha Anett komlói küldött arra kérte a következő elnökséget, hogy az olyan városokra, amelyek elhelyezkedésük vagy lakosságszámuk miatt fontos szerepet töltenek be egy régióban, komolyabb szerepet töltsenek be, mint ahogy eddig volt. Szerinte ezek a települések lehetnek az újjászerveződés pillérei.

Cziczeri Noémi Katalin békés vármegyei főszószóló elmondta, hogy ki kell állni a nemzeti a közösség és Magyarország mellett, mert a világ körülöttünk egyre bizonytalanabb. Hiszi, hogy egy szabad országban senkinek nem kell félnie attól, hogy kimondja azt, amiben hisz.

Gál Kinga európai parlamenti képviselő felszólalásában tudatta, hogy a patrióták szeretettel és aggodalommal figyelik Európa egyik legszervezetteb és legnagyobb pártjának sorsát, mint jelezte, most erőt meríthetnek kitartásukból. Megjegyezte, hogy győzött egy képmutató politikai erő, amely nem tud vagy nem akar egyenesen beszélni, így azt sem tudni, mit vállalt a migrációs paktum végrehajtásából.

Nagy Mónika Ágnes sátoraljaújhelyi küldött elmondta, hogy nagyon sokat kell dolgozni, de hiszi, hogy újra meghatározó közössége lesznek Magyarországnak.