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Gulyás Gergely: A Parlament egy filmforgatási helyszín lett

Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyar Péter „az ellenzék ellenzékeként” viselkedik. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz migrációs politikáját továbbra is az egyik legsikeresebb kormányzati teljesítménynek tartja.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Gulyás Gergely szerint a Fidesz kormányzati teljesítményének egyik legerősebb területe a migráció kezelése volt. Úgy fogalmazott, hogy ha van ügy, amelyben a Fidesz „makulátlan”, akkor az a bevándorlás kérdése. Ennek kapcsán felidézte azokat a nemzetközi és hazai vitákat, amelyek az Orbán-kormány migrációs politikáját övezték az elmúlt években, példaként említette a vitnyédi migránstábor ügyét is. 

A Fidesz frakcióvezetője szerint ugyanakkor az új kormány már most számos hibát követett el:

Az új kormány annyit hibázik már most is, hogy nagyon sok feladatunk lesz a következő években.

 

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