Gulyás Gergely: A Parlament egy filmforgatási helyszín lett

Gulyás Gergely szerint a Fidesz kormányzati teljesítményének egyik legerősebb területe a migráció kezelése volt. Úgy fogalmazott, hogy ha van ügy, amelyben a Fidesz „makulátlan”, akkor az a bevándorlás kérdése. Ennek kapcsán felidézte azokat a nemzetközi és hazai vitákat, amelyek az Orbán-kormány migrációs politikáját övezték az elmúlt években, példaként említette a vitnyédi migránstábor ügyét is.

A Fidesz frakcióvezetője szerint ugyanakkor az új kormány már most számos hibát követett el: