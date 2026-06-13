Panyi Miklós: Az Orbán-kormány zárta be az utolsó migránstábort

Éles szócsatává fajult a migrációs paktum körüli vita, miután Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján belső kormányzati dokumentumok alapján azzal vádolta meg az előző kabinetet, hogy titokban migránstábor építését tervezte. A Fidesz 32. tisztújító kongresszusának helyszínéről nyilatkozva Panyi Miklós országgyűlési képviselő határozottan visszautasította a vádakat. A politikus szerint a miniszterelnök kontextusukból kiragadott jegyzőkönyvekkel igyekszik terelni a szót arról, hogy a Tisza-kormány valójában Brüsszel előtt kapitulál a migrációs politikában. Panyi Miklós emlékeztetett: az Orbán-kormány zárta be az utolsó hazai tábort, és jelezte, hogy a Fidesz a parlamentben is keményen küzdeni fog a határvédelem fellazítása ellen.