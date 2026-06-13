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Orbán Viktor: Soha nem adom fel, soha!

A pártelnök beszéde elején egyértelmű üzenetet küldött a küldötteknek és támogatóinak. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy bár egy politikai közösség életében a kongresszus általában ünnepnek számít, a mostani tanácskozás más jellegű.

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  • Forrás: HírTV
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A pártelnök szerint a küldöttek előtt több fontos feladat áll. Először értékelniük kell az áprilisi választásokon elszenvedett vereséget, amelyet egy külön dokumentumban is összefoglaltak. Emellett meg kell erősíteniük a Fidesz értékeit és szellemi alapjait, valamint el kell fogadniuk az erről szóló politikai nyilatkozatot.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy le kell vonni a választások szervezeti tanulságait, ezért módosítani kívánják a párt alapszabályát és átalakítják a vezetői struktúrát is. A kongresszus két politikai határozatot is elfogadhat, amelyek a Fidesz következő időszakra vonatkozó célkitűzéseit rögzítik.

 

 

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