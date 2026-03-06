Külföldi alku dönt az áprilisi választáson? A kormányfő rávilágított az ukrán érdekeltségre

A politikai elemzők számára logikus forgatókönyvet vázolt fel Orbán Viktor, amikor bejelentette, hogy Brüsszel és Zelenszkij megegyezett. Ha a nemzetközi elit hatalomra segíti a Tiszát, azzal egyértelművé válik a külföldi követelések teljesítése. A Tisza párt geopolitikai szerepvállalása tehát racionális alku. A kormányfő szerint április 12-én ezt az irányítást kell megakadályozni, amihez a stabilitást garantáló Fidesz a biztos választás.