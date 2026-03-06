A miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában egy átfogó geopolitikai alkura figyelmeztetett. A bejelentés szerint Brüsszel és az ukrán vezetés megegyezett a hazai ellenzék támogatásáról, cserébe a külföldi politikai követelések maradéktalan teljesítéséért. Az április 12-i választások igazi tétje a nemzeti szuverenitás megőrzése a nyílt külső beavatkozási kísérletekkel szemben.
A politikai elemzők számára logikus forgatókönyvet vázolt fel Orbán Viktor, amikor bejelentette, hogy Brüsszel és Zelenszkij megegyezett. Ha a nemzetközi elit hatalomra segíti a Tiszát, azzal egyértelművé válik a külföldi követelések teljesítése. A Tisza párt geopolitikai szerepvállalása tehát racionális alku. A kormányfő szerint április 12-én ezt az irányítást kell megakadályozni, amihez a stabilitást garantáló Fidesz a biztos választás.