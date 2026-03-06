Készpénzhegyek a radar alatt: Meddig tűri a magyar állam az ukrán titkosszolgálat akcióit?

Élőben kapcsoljuk Vukics Ferenc urat, a neves biztonságpolitikai szakértőt. Racionálisan vizsgálva, nemzetbiztonsági szempontból teljesen elfogadhatatlan, hogy ilyen mennyiségű pénzt szállítsanak az országban a magyar hatóságok tudta nélkül. A radar alatt mozgó titkos vagyon minden szuverén állam számára súlyos kockázat. A magyar hatóságok feladata a rejtett hálózatok azonnali és kíméletlen felszámolása.