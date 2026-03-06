Készpénzhegyek a radar alatt: Meddig tűri a magyar állam az ukrán titkosszolgálat akcióit?

A magyar hatóságok tudta nélkül mozgó ukrán százmilliárdok egészen új, rendkívül súlyos kérdéseket vetnek fel. Vukics Ferenc biztonságpolitikai szakértő elemzi, miként lehetséges, hogy mázsányi arany és dollárhegyek utaznak az országban titkosszolgálati fedezettel. A szakember rávilágít: a szuverén állam nemzetbiztonsági szempontból nem tűrheti el az árnyékgazdaság behatolását.
Élőben kapcsoljuk Vukics Ferenc urat, a neves biztonságpolitikai szakértőt. Racionálisan vizsgálva, nemzetbiztonsági szempontból teljesen elfogadhatatlan, hogy ilyen mennyiségű pénzt szállítsanak az országban a magyar hatóságok tudta nélkül. A radar alatt mozgó titkos vagyon minden szuverén állam számára súlyos kockázat. A magyar hatóságok feladata a rejtett hálózatok azonnali és kíméletlen felszámolása.