Péntek 8 - Ukrajna árnyéka a magyar politikában?

A Hír TV péntek esti műsorában a nemzetközi és hazai politikai feszültségekről esett szó.

Az ukrán befolyás kérdése megjelent a magyar politikai kampányban, miközben ellenzéki vezetők és Ukrajna kapcsolatáról is szó esett. A műsor kitért egy, a magyar miniszterelnökkel szembeni halálos fenyegetésre, valamint egy feltételezett aranykonvojra és egy olajblokádra is, amely a globálisan kritikus energiellátási helyzetben különösen nagy figyelmet kap.