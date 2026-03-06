Hadházy hallgat, a polgármester titkolózik: Így tussolná el a baloldal a zuglói botrányt?

Súlyos botrány rázza meg Zuglót: a Célpont által bemutatott hangfelvételek alapján felmerült a sokmilliós költségvetési csalás gyanúja. A DK-s alpolgármester elismerte, hogy tudott a machinációkról, miközben a momentumos polgármester elmenekült a kamerák elől. A kormánypárti képviselők azonnali átláthatóságot követelnek, míg a korrupcióellenes harcosként fellépő Hadházy Ákos mélyen hallgat.
A baloldali korrupciógyanús ügyekből új részletek derültek ki. Hevér László György tudott a Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt botrányáról, ami költségvetési csalást, hűtlen kezelést, lopást takarhat. Rózsa András menekül. Borbély Ádám követeli, a vizsgálati anyagot minél hamarabb hozzák nyilvánosságra