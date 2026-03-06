Már a baloldalon is beismerik! Engedelmességet akar kikényszeríteni Kijev a magyaroktól

Amikor a diplomácia csődöt mond, marad a zsarolás. Egy friss szakértői vélemény is megerősíti: nyílt agressziójával Kijev a magyar államot fenyegeti. A helyzet súlyát jelzi, hogy a baloldali politikai elemző szerint az ukrán elnök célja a puszta megfélemlítés. Nagy Attila Tibor tisztán látja: a szomszédunk félelmet akar kelteni Orbán Viktorban, hogy a kormányfő feltétel nélkül engedelmeskedjen neki. A nemzeti önrendelkezés azonban nem lehet alku és zsarolás tárgya.