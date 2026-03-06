Komment - Fél Európa kiakadt az ukrán elnök mondatain

Vendégek: Szanyi Tibor - alapító, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, Dornfeld László - vezető elemző, Alapjogokért Központ, Sarkadi-Illyés Csaba - újságíró, Economx, az Öt.hu állandó szerzője, Kovács Balázs Norbert - Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Fidesz.
28 milliárd forint értékű Ukrajnába tartó pénzszállítmányt fogott el a NAV. Pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást. Mindeközben továbbra is Zelenskij elnök bocsánatkérésére várnak a magyarok, aki halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Most már Magyar Péter is elítélte az ukrán elnök szavait.