Komment - Fél Európa kiakadt az ukrán elnök mondatain

28 milliárd forint értékű Ukrajnába tartó pénzszállítmányt fogott el a NAV. Pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást. Mindeközben továbbra is Zelenskij elnök bocsánatkérésére várnak a magyarok, aki halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Most már Magyar Péter is elítélte az ukrán elnök szavait.