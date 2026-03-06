Drága nyugati gázt akarnak a rezsicsökkentés helyett? A Tisza Párt saját szavazóit is megosztja

A McLaughlin & Associates közvéleménykutató felmérése szerint a lakosság 70 százaléka elutasítja, hogy Ukrajna lezárja a Barátság kőolajvezetéket. A Tisza Párt népszerűsége zuhan, mert Magyar Péter szerint is leválni Magyarországnak az orosz energiáról kötelező. Orbán Viktor szerint ez állami banditizmus ami ma történik, hiszen Kijev zsarol, hogy ártson a magyar családoknak. A baloldal energetikai szakértői multinacionális vállalati érdekeket szolgálnak.