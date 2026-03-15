Magyar Levente a Békemeneten: Az ukrán energiablokád nemzetközi jogi agressziónak minősül

A Békemenet végtelen emberáradatában nyilatkozott a Hír TV stábjának Magyar Levente. A külügyi államtitkár történelmi párhuzamot vont a békés forradalom és a jelenlegi sorsfordító idők között, majd kőkeményen rávilágított a kijevi zsarolás valódi arcára. Kijelentette, hogy az ukrán energiablokád a nemzetközi jog szerint agressziónak minősül, amellyel hazánkat nyílt támadás érte. Volodimir Zelenszkij vezetése nem is titkolja: pusztán azért zárta el az olajat, mert kormányváltást akar Magyarországon. Ezt a cinikus politikai húzást bizonyítja az is, hogy a magyar szakértőket egyszerűen elzavarták, amikor meg akarták vizsgálni a barátság vezetéknek az állítólagos technikai hibáit.