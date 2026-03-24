Megyeri Jonatán: Donald Trump győzelmével Magyarország súlya megnőtt

A HírTV adásában Jonatán Megyeri rávilágított, hogy a konzervatív szövetség ereje miért vált meghatározóvá a nemzetközi porondon. Szerinte a washingtoni politikai fordulat révén az amerikai-magyar kapcsolatok fejlődése új szintre lépett, mivel Donald Trump látja a budapesti modell életképességét. Hazánk számára ez egy valódi diplomáciai áttörés, amelyben Magyarország szerepe a béketeremtés és a józan ész képviselete terén globálisan is felerősödött a nagyhatalmi játszmák közepette.

