„Nettó mocskos politikai döntés” – Deutsch Tamás az ukrán olajzsarolásról

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlementi képviselője a Bayer-show legutóbbi adásában élesen bírálta az ukrán vezetést és Brüsszelt a Magyarországot érintő kőolajszállítások leállítása miatt. A politikus szerint a „Zelenszkij-rendszer” diktatórikus módon, az olajzsarolás eszközével próbálja rákényszeríteni hazánkat háborúpárti álláspontjának megváltoztatására.
Deutsch Tamás hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van hatalmon, Magyarország nem fogja finanszírozni az öldöklést, és soha nem fogadja el Ukrajna NATO- vagy EU-tagságát. A döntést „nettó mocskos politikai zsarolásnak” nevezte, amely mögött Brüsszel és Kijev szoros összefonódása áll.
