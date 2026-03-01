„Nettó mocskos politikai döntés” – Deutsch Tamás az ukrán olajzsarolásról

Deutsch Tamás hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van hatalmon, Magyarország nem fogja finanszírozni az öldöklést, és soha nem fogadja el Ukrajna NATO- vagy EU-tagságát. A döntést „nettó mocskos politikai zsarolásnak” nevezte, amely mögött Brüsszel és Kijev szoros összefonódása áll.

A teljes beszélgetés vasárnap este 21 órától a HírTV Bayer show című műsorában.